Убивший девятимесячную девочку россиянин пытался свалить вину на жену

Убивший девятимесячную девочку в Брянске ее отец пытался свалить вину на жену. Он заявил, что состава преступления в его действиях нет, так как о «похищении» силовикам заявила его супруга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Напомним, в марте 2012 года, жительница Брянска Светлана Шкапцова заявила в полицию о похищении ребенка из коляски у зоомагазина. Безрезультатные поиски продолжались три недели. Следствие установило, что история с похищением придумали сами родители ребенка, а девочка скончалась в конце февраля от побоев собственного отца Александра Кулагина.
Следователи и суд установили, что, Кулагин вместе с женой заранее разработали план. Мужчина после инсценировки похищения своей дочери уехал в другой город, а его жена сообщила о похищении ребенка в полицию.
За убийство и организацию лжепохищения суд приговорил Кулагина к 19 годам, Шкапцову за оставление в опасности и ложный донос к четырем годам и трем месяцам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что полицейские из Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу за преступление, совершенное в 2009 году.