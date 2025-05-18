Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убивший девятимесячную девочку россиянин пытался свалить вину на жену

Убивший девятимесячную девочку в Брянске ее отец пытался свалить вину на жену.

Убивший девятимесячную девочку в Брянске ее отец пытался свалить вину на жену. Он заявил, что состава преступления в его действиях нет, так как о «похищении» силовикам заявила его супруга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Напомним, в марте 2012 года, жительница Брянска Светлана Шкапцова заявила в полицию о похищении ребенка из коляски у зоомагазина. Безрезультатные поиски продолжались три недели. Следствие установило, что история с похищением придумали сами родители ребенка, а девочка скончалась в конце февраля от побоев собственного отца Александра Кулагина.

Следователи и суд установили, что, Кулагин вместе с женой заранее разработали план. Мужчина после инсценировки похищения своей дочери уехал в другой город, а его жена сообщила о похищении ребенка в полицию.

За убийство и организацию лжепохищения суд приговорил Кулагина к 19 годам, Шкапцову за оставление в опасности и ложный донос к четырем годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские из Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу за преступление, совершенное в 2009 году.