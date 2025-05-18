Над Белгородской областью уничтожили 14 украинских беспилотников

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении 14 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью.
«В период с 7:15 до 8:20 утра 18 мая средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что дрон Вооружённых сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. В результате он погиб.