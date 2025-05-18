Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородской областью уничтожили 14 украинских беспилотников

Средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, отметили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении 14 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью.

«В период с 7:15 до 8:20 утра 18 мая средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что дрон Вооружённых сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. В результате он погиб.