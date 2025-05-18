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ANI: в Индии из-за пожара погибли по меньшей мере 17 человек

По данным издания, причиной возгорания стало короткое замыкание.

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек, включая женщин и детей, стали жертвами пожара, произошедшего в южном индийском городе Хайдарабад штата Телангана. Об этом сообщило агентство ANI.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли оперативно справиться с огнем.

«Пожар вспыхнул в магазине жемчуга, принадлежащем одной семье. Их жилье находилось этажом выше магазина. В результате пожара погибло много людей. Некоторые получили ранения», — сказал представитель местных властей Кишан Редди.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. Их родственникам будет выплачено по $2,3 тыс. Пострадавшие получат по $580.