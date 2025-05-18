Доцент петербургского вуза перевела мошенникам 8 миллионов рублей

Еще одна жертва телефонных мошенников появилась в Петербурге. На этот раз в лапы аферистов попала женщина-доцент одного из петербургских вызов, которая перевела на чужой счет кругленькую сумму. Только после того, как деньги были у мошенников 62-летняя пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Инцидент произошел 17 мая во Фрунзенском районе города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
— Пострадавшая сообщила полицейским, что накануне у нее состоялся телефонный разговор с неизвестными, которые убедили ее перевести на «безопасный» счет 8 155 000 рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства полиции.
Теперь по данному факту преступления возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование.
Это далеко не первый случай, когда жертвами мошенников становятся петербуржцы. 15 мая сообщалось о том, как аферисты оставили без денег народную артистку России Веру Васильеву. 78-летняя Вера Васильева, которая служит в театре музыкальной комедии, перевела после звонка неизвестных 215 тысяч рублей.
Женщине позвонил мошенник и представился бывшим начальником. Он рассказал байку про проверку документов в бухгалтерии. Якобы, Васильева все еще числится на работе и получает зарплату. Ее попросили вернуть эти деньги. А после подключились фальшивые сотрудниками полиции и ФСБ, которые запугали актрису тем, что на нее возбуждено уголовное дело.