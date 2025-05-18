Доцент петербургского вуза перевела мошенникам 8 миллионов рублей

Еще одна жертва телефонных мошенников появилась в Петербурге. На этот раз в лапы аферистов попала женщина-доцент одного из петербургских вызов, которая перевела на чужой счет кругленькую сумму. Только после того, как деньги были у мошенников 62-летняя пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Инцидент произошел 17 мая во Фрунзенском районе города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.