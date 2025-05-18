Жительница Миасса взяла кредиты и отдала 1,2 миллиона «инвестору» с сайта знакомств

Как сообщили в полиции Миасса, в дежурную часть обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что познакомилась в мессенджере с мужчиной, который представился успешным инвестором. По его словам, заработать на фондовом рынке может любой желающий — всю работу выполняют якобы профессиональные аналитики, а прибыль стабильна и высокая.
Жительница Миасса решила попробовать и, следуя советам нового знакомого, оформила кредит и использовала средства с кредитной карты. Деньги поэтапно переводились на указанные мошенниками счета — всего на сумму 1,2 миллиона рублей.
Когда «инвесторы» начали настаивать на новых кредитах под залог имущества, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
Полицейские вновь напоминают: предложения легкого заработка от малознакомых людей — прямой путь к финансовым потерям. Не доверяйте инвестиционным советам в интернете и не переводите деньги неизвестным лицам, тем более оформляя для этого кредиты.