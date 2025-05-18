Жительница Миасса взяла кредиты и отдала 1,2 миллиона «инвестору» с сайта знакомств

Как сообщили в полиции Миасса, в дежурную часть обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что познакомилась в мессенджере с мужчиной, который представился успешным инвестором. По его словам, заработать на фондовом рынке может любой желающий — всю работу выполняют якобы профессиональные аналитики, а прибыль стабильна и высокая.