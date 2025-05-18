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Женщина погибла при пожаре в Ляховичском районе, ее сыновья спаслись благодаря АПИ

Трагедия произошла минувшей ночью. Примерно в 00.18 спасателям поступил звонок о загорании жилого дома в деревне Малыши. В огне погибла хозяйка дома. Ее сыновья спаслись благодаря сработке АПИ, они успели покинуть горящий дом сами.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла при пожаре в Ляховичском районе, ее сыновья спаслись после сработки автономного пожарного извещателя (АПИ). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Трагедия произошла минувшей ночью. Примерно в 00.18 спасателям поступил звонок о загорании жилого дома в деревне Малыши. В огне погибла хозяйка дома. Ее сыновья спаслись благодаря сработке АПИ, они успели покинуть горящий дом сами. Также при пожаре уничтожена кровля, перекрытие и имущество внутри дома.

Причина ЧС устанавливается. -0-