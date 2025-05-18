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МЧС сообщило, что оторвалось от пролетающего над Челябинском самолёта

У пролетавшего в Челябинской области учебного самолёта отсоединился и упал пустой топливный бак. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В сообщении МЧС отмечается, что в экстренные службы поступил звонок о происшествии — падении фрагментов пролетающего самолёта. К месту ЧП незамедлительно были направлены спасатели.

«По уточнённой информации, у пролетающего самолёта отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в пресс-службе ведомства.

Известно, что бак нашли в лесу.

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром. Жители Челябинска стали свидетелями необычного явления: над городом пролетел падающий объект, похожий на самолёт. Позднее выяснилось, что это была отвалившаяся деталь от воздушного судна.