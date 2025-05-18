Казахстанка погибла в аэропорту Египта: на нее упал рекламный щит

В Instagram-аккаунте Pro_Astanu опубликовали информацию о том, что в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха произошел инцидент с участием граждан Казахстана, следовавших рейсом в Астану.
«За полчаса до вылета, в зале ожидания у терминала № 2, на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением. По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей. На месте происшествия поднялась паника: люди кричали, пытались оказать помощь пострадавшим.⠀ ⠀ Сотрудники аэропорта оперативно приступили к устранению последствий — вымывали полы, убирали следы крови. По словам пассажиров, представители аэропорта пытались изъять документы у пострадавших, а также препятствовали съемке на телефоны», — сказано в сообщении.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства иностранных дел, где подтвердили данную информацию.
"Вчера в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы.
С родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим двум женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", — сказано в сообщении.
По данным МИД, египетская сторона выразила соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана, а министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию.
«Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль данный инцидент», — добавили в МИД.