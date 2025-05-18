Казахстанка погибла в аэропорту Египта: на нее упал рекламный щит

«За полчаса до вылета, в зале ожидания у терминала № 2, на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением.⁣⁣ По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей. На месте происшествия поднялась паника: люди кричали, пытались оказать помощь пострадавшим.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Сотрудники аэропорта оперативно приступили к устранению последствий — вымывали полы, убирали следы крови. По словам пассажиров, представители аэропорта пытались изъять документы у пострадавших, а также препятствовали съемке на телефоны», — сказано в сообщении.