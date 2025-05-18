За минувшие сутки в Прикамье произошло 22 пожара

За минувшие сутки, 17 мая, сотрудники краевого МЧС успешно локализовали 22 возгорания. Наибольшее количество пожаров — 9 — произошло в Перми. На территории Березниковского и Пермского округов произошло по два пожара, а в Чайковском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Сивинском, Ильинском, Лысьвенском, Губахинском и Добрянском муниципалитетах — по одному.
Для предотвращения новых ЧП в регионе организовали масштабную профилактическую работу. В ней участвовали 468 специалистов, объединенных в 191 группу. Их задача — информирование населения и контроль соблюдения правил пожарной безопасности.
Напомним, с 15 апреля 2025 года в Прикамье действует режим весенне-летнего пожароопасного периода. Под запрет попало использование открытого огня вне специально оборудованных зон, включая приготовление пищи на костре, а также сжигание мусора, сухой травы, листвы и других материалов. Нарушителям грозит административная ответственность. Ведомство призывает граждан соблюдать установленные нормы для минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.