За минувшие сутки в Прикамье произошло 22 пожара

За минувшие сутки, 17 мая, сотрудники краевого МЧС успешно локализовали 22 возгорания. Наибольшее количество пожаров — 9 — произошло в Перми. На территории Березниковского и Пермского округов произошло по два пожара, а в Чайковском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Сивинском, Ильинском, Лысьвенском, Губахинском и Добрянском муниципалитетах — по одному.