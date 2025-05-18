Останки туристов-дятловцев вновь предложили эксгумировать в Екатеринбурге

Группа из девяти туристов, руководимая Игорем Дятловым, погибла, предположительно, 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. В том же году следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стала стихия непреодолимой силы. В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года она заявила, что группа Дятлова погибла в лавине.