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В Ростовской области за сутки произошло 11 пожаров

В Ростовской области сохраняется повышенная пожарная опасность.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 пожаров. Из них — девять техногенных и трижды горела сухая трава. Одним из самых крупных стал пожар на Штахановского. Там вспыхнул рыбный цех. Площадь пожара составила примерно 400 квадратных метров.

Также спасатели устраняли последствия дорожно-транспортных происшествий. В пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что всего в работе участвовали 164 специалиста и 41 единица техники.

В ведомстве напомнили, что сохраняется высокая пожароопасность — в центральных районах и Приазовье уровень опасности достиг 5 класса.

— В связи с этим необходимо соблюдать особую осторожность при обращении с огнем, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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