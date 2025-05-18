В Ростовской области за сутки произошло 11 пожаров

В минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 пожаров. Из них — девять техногенных и трижды горела сухая трава. Одним из самых крупных стал пожар на Штахановского. Там вспыхнул рыбный цех. Площадь пожара составила примерно 400 квадратных метров.
Также спасатели устраняли последствия дорожно-транспортных происшествий. В пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что всего в работе участвовали 164 специалиста и 41 единица техники.
В ведомстве напомнили, что сохраняется высокая пожароопасность — в центральных районах и Приазовье уровень опасности достиг 5 класса.
— В связи с этим необходимо соблюдать особую осторожность при обращении с огнем, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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