В Ростовской области за сутки произошло 11 пожаров

В минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 пожаров. Из них — девять техногенных и трижды горела сухая трава. Одним из самых крупных стал пожар на Штахановского. Там вспыхнул рыбный цех. Площадь пожара составила примерно 400 квадратных метров.