ГАИ показала видео жесткого лобового ДТП Volkswagen с грузовиком под Быховом

По информации, в Быховском районе утром 17 мая на 290 километре автодороги М-8 «граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины» 23-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, выехал на полосу встречного движения. В результате легковое авто врезалось в грузовик Iveco. За рулем транспортного средства находился 23-летний водитель.