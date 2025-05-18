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ГАИ показала видео жесткого лобового ДТП Volkswagen с грузовиком под Быховом

В Быховском районе случилось лобовое ДТП с автомобилем Volkswagen и грузовиком Iveco.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ показала видео жесткого лобового ДТП Volkswagen с грузовиком под Быховом. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале УВД Могилевского облисполкома.

По информации, в Быховском районе утром 17 мая на 290 километре автодороги М-8 «граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины» 23-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, выехал на полосу встречного движения. В результате легковое авто врезалось в грузовик Iveco. За рулем транспортного средства находился 23-летний водитель.

В ведомстве уточнили, что водитель Volkswagen с травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы. Специалисты устанавливают причины данного ДТП.