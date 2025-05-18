Подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ростовской области

Как рассказали в ведомстве, 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением на грунтовой дороге, съехал в лесополосу и врезался в дерево. В результате аварии пострадали 12-летний и 10-летний пассажиры машины. Пострадавших увезли в больницу.