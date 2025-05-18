Подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ростовской области

Вечером 17 мая в Орловском районе Ростовской области произошло ДТП на подъезде к хутору Донскому. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Как рассказали в ведомстве, 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением на грунтовой дороге, съехал в лесополосу и врезался в дерево. В результате аварии пострадали 12-летний и 10-летний пассажиры машины. Пострадавших увезли в больницу.
В Госавтоинспекции призвали родителей несовершеннолетних контролировать и пресекать попытки детей и подростков садиться за руль, не имея водительских прав и навыков вождения.