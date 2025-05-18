В Борисове мужчина сорвал видеорегистратор в такси, поскандалив с водителем

Сотрудники милиции выяснили, что женщина-таксист в один из дней поздним вечером приехала на заказ. К автомобилю подошел мужчина, он сел на переднее пассажирское сиденье. По пассажиру было понятно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.