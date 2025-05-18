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В Борисове мужчина сорвал видеорегистратор в такси, поскандалив с водителем

В Борисове мужчина поскандалил с водителем такси и сорвал видеорегистратор.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове мужчина сорвал видеорегистратор в такси, поскандалив с водителем. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

В сообщении сказано, что в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 40-летняя жительница, которая работает водителем такси. Она сообщила, что пассажир украл у нее видеорегистратор и скрылся.

Сотрудники милиции выяснили, что женщина-таксист в один из дней поздним вечером приехала на заказ. К автомобилю подошел мужчина, он сел на переднее пассажирское сиденье. По пассажиру было понятно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Во время поездки мужчина спровоцировал конфликт, а после — сорвал видеорегистратор, который находился на лобовом стекле и ушел из автомобиля. Милиционеры смогли оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 68-летний житель Борисова.

«Со слов подозреваемого, видеорегистратор он разломал и выбросил по пути следования», — отметили в ведомстве.

В отношении борисовчанина заведено уголовное дело.

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