Роспотребнадзор назвал территории Прикамья с наибольшей активностью клещей

С начала текущего эпидсезона клещи покусали 3520 жителей Пермского края, и это только те, кто обратился в медучреждения, на деле же случаев присасывания может быть куда больше. Из этой цифры 831 случай зарегистрирован среди несовершеннолетних. Инциденты зафиксированы в 41 муниципальном образовании края.
ТОП-территорий по числу обращений:
— Пермский район — 559 случаев;
— Пермь — 482;
— Краснокамский городской округ — 255;
— Чайковский городской округ — 204;
— Кунгурский муниципальный округ — 195;
— Кудымкарский муниципальный округ — 156.
Локации укусов:
— 35,3% — придомовые территории;
— 36,7% — частные садовые участки;
— 23,4% — лесные зоны;
— 4,6% — неустановленные места.
Результаты анализа клещей:
Из исследованных паразитов, снятых с пострадавших, опасные инфекции выявлены у 43,5% особей:
Иксодовый боррелиоз — 43,5%;
Моноцитарный эрлихиоз — 1,8%;
Гранулоцитарный анаплазмоз — 1,1%;
Клещевой энцефалит — 0,4%.
Эксперты напоминают о необходимости использования репеллентов и вакцинации против энцефалита при посещении природных зон.