Роспотребнадзор назвал территории Прикамья с наибольшей активностью клещей

С начала текущего эпидсезона клещи покусали 3520 жителей Пермского края, и это только те, кто обратился в медучреждения, на деле же случаев присасывания может быть куда больше. Из этой цифры 831 случай зарегистрирован среди несовершеннолетних. Инциденты зафиксированы в 41 муниципальном образовании края.