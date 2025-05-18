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Роспотребнадзор назвал территории Прикамья с наибольшей активностью клещей

А также места, где кровопийцы чаще всего присасывались.

Источник: Комсомольская правда

С начала текущего эпидсезона клещи покусали 3520 жителей Пермского края, и это только те, кто обратился в медучреждения, на деле же случаев присасывания может быть куда больше. Из этой цифры 831 случай зарегистрирован среди несовершеннолетних. Инциденты зафиксированы в 41 муниципальном образовании края.

ТОП-территорий по числу обращений:

— Пермский район — 559 случаев;

— Пермь — 482;

— Краснокамский городской округ — 255;

— Чайковский городской округ — 204;

— Кунгурский муниципальный округ — 195;

— Кудымкарский муниципальный округ — 156.

Локации укусов:

— 35,3% — придомовые территории;

— 36,7% — частные садовые участки;

— 23,4% — лесные зоны;

— 4,6% — неустановленные места.

Результаты анализа клещей:

Из исследованных паразитов, снятых с пострадавших, опасные инфекции выявлены у 43,5% особей:

Иксодовый боррелиоз — 43,5%;

Моноцитарный эрлихиоз — 1,8%;

Гранулоцитарный анаплазмоз — 1,1%;

Клещевой энцефалит — 0,4%.

Эксперты напоминают о необходимости использования репеллентов и вакцинации против энцефалита при посещении природных зон.