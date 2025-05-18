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Гражданка Казахстана погибла из-за падения рекламного щита в аэропорту Египта

В зоне вылета аэропорта Шарм-эш-Шейха на женщину из Казахстана упал рекламный щит. Она погибла, сообщили ТАСС в МИД республики.

Источник: AP 2024

«В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит… погибла гражданка Казахстана», —сказали в ведомстве.

Ещё две гражданки страны получили лёгкие травмы, им оказывают помощь. С родственниками погибшей связался консул республики.

Египет, по данным ведомства, выразил соболезнования. Посольство Казахстана в Египте взяло ситуацию на контроль.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после смерти четырёхлетнего мальчика из Ярославля в отеле Египта.