Гражданка Казахстана погибла из-за падения рекламного щита в аэропорту Египта

«В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит… погибла гражданка Казахстана», —сказали в ведомстве.
Ещё две гражданки страны получили лёгкие травмы, им оказывают помощь. С родственниками погибшей связался консул республики.
Египет, по данным ведомства, выразил соболезнования. Посольство Казахстана в Египте взяло ситуацию на контроль.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после смерти четырёхлетнего мальчика из Ярославля в отеле Египта.