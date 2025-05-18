В Самаре сотрудники ГАИ поймали пьяного на квадроцикле за хед-трик ночью 17 мая

Ночью в субботу сотрудники ГИБДД в областной столице пытались остановить квадроцикл марки «МотоЛэнд 200», однако водитель проигнорировал требование сотрудников полиции и продолжил движение.
Полицейские начали погоню, в ходе которой мотоциклист многократно нарушал правила дорожного движения.
Инспекторы постоянно просили его остановиться через громкоговорители, но тот продолжал двигаться дальше.
Возле дома номер 1 на Заовражной улице водителю всё-таки преградили путь, применив физическую силу и специальные средства.
У мужчины были заметны признаки алкогольного опьянения: неуверенная походка, запах спиртного изо рта.
Когда ему предложили пройти медосвидетельствование, он категорически отказался как на месте остановки, так и позже в специализированном учреждении.
Водителя, мужчину 24-х лет, сразу же лишили права управлять транспортом.
По данному факту полицейские составили протоколы нарушений ПДД, включая три статьи Кодекса административных правонарушений: за неправильный обгон (штраф 2250 ₽), не остановка по приказу сотрудников полиции (штраф от 500 до 800 ₽), отказ от медпроверки на алкоголь (арест на 10−15 суток, либо штраф 45 тыс. руб., если арест невозможен).
Материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!