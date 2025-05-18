В Самаре сотрудники ГАИ поймали пьяного на квадроцикле за хед-трик ночью 17 мая

По данному факту полицейские составили протоколы нарушений ПДД, включая три статьи Кодекса административных правонарушений: за неправильный обгон (штраф 2250 ₽), не остановка по приказу сотрудников полиции (штраф от 500 до 800 ₽), отказ от медпроверки на алкоголь (арест на 10−15 суток, либо штраф 45 тыс. руб., если арест невозможен).