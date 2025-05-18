Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре сотрудники ГАИ поймали пьяного на квадроцикле за хед-трик ночью 17 мая

Ночью в субботу сотрудники ГИБДД в областной столице пытались остановить квадроцикл марки «МотоЛэнд 200», однако водитель проигнорировал требование сотрудников полиции и продолжил движение.

Ночью в субботу сотрудники ГИБДД в областной столице пытались остановить квадроцикл марки «МотоЛэнд 200», однако водитель проигнорировал требование сотрудников полиции и продолжил движение.

Полицейские начали погоню, в ходе которой мотоциклист многократно нарушал правила дорожного движения.

Инспекторы постоянно просили его остановиться через громкоговорители, но тот продолжал двигаться дальше.

Возле дома номер 1 на Заовражной улице водителю всё-таки преградили путь, применив физическую силу и специальные средства.

У мужчины были заметны признаки алкогольного опьянения: неуверенная походка, запах спиртного изо рта.

Когда ему предложили пройти медосвидетельствование, он категорически отказался как на месте остановки, так и позже в специализированном учреждении.

Водителя, мужчину 24-х лет, сразу же лишили права управлять транспортом.

По данному факту полицейские составили протоколы нарушений ПДД, включая три статьи Кодекса административных правонарушений: за неправильный обгон (штраф 2250 ₽), не остановка по приказу сотрудников полиции (штраф от 500 до 800 ₽), отказ от медпроверки на алкоголь (арест на 10−15 суток, либо штраф 45 тыс. руб., если арест невозможен).

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!