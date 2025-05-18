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После взрыва на парафиновом заводе в Салавате скончался еще один человек

Число жертв после взрыва на заводе в Башкирии выросло.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавший во время взрыва на парафиновом заводе 51-летний мужчина скончался сегодня, 18 мая.

ЧП произошло 16 мая на парафиновом заводе «Свеча» в Салавате. На месте происшествия под завалами погиб 46-летний мужчина, пострадали четыре человека — все они госпитализированы.

По факту случившегося в СК Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ожидает доклад о расследовании.

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