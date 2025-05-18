Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка погибла при пожаре дома в Ушачском районе

Информация о пожаре дома по улице Речной в деревне Рыбаки поступила спасателям около девяти часов вечера 17 мая.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре деревянного дома в Ушачском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Информация о пожаре дома по улице Речной в деревне Рыбаки поступила спасателям около девяти часов вечера 17 мая.

К моменту прибытия подразделения МЧС на место горение происходило внутри одноэтажного деревянного дома. В горящей комнате под слоем обрушившихся конструкций работники МЧС нашли пенсионерку 1957 года рождения.

Огнем уничтожено имущество в комнате, повреждены потолочное перекрытие и стены. Причина пожара устанавливается. -0-