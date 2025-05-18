Пенсионерка погибла при пожаре дома в Ушачском районе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре деревянного дома в Ушачском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.
Информация о пожаре дома по улице Речной в деревне Рыбаки поступила спасателям около девяти часов вечера 17 мая.
К моменту прибытия подразделения МЧС на место горение происходило внутри одноэтажного деревянного дома. В горящей комнате под слоем обрушившихся конструкций работники МЧС нашли пенсионерку 1957 года рождения.
Огнем уничтожено имущество в комнате, повреждены потолочное перекрытие и стены. Причина пожара устанавливается. -0-