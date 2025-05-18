В Идринском районе ревнивец мотоцикла стал фигурантом уголовного дела

Теперь несостоявшемуся владельцу мотоцикла грозит серьезное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.