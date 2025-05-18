В Идринском районе ревнивец мотоцикла стал фигурантом уголовного дела

В Идринском районе Красноярского края произошел курьезный и одновременно печальный инцидент, в результате которого молодой человек стал подозреваемым в краже.
18-летний житель села Идринское обратился в полицию с заявлением о пропаже мотоцикла с веранды его дома.
Оперативно прибывшая на место следственно-оперативная группа быстро установила личность злоумышленника. Им оказался 18-летний приятель потерпевшего. Как выяснилось, парень давно мечтал о мотоцикле друга, но тот наотрез отказывался его продавать.
Отвергнутый покупатель решил действовать радикально. Дождавшись, когда хозяин мотоцикла уедет, он взломал замок на веранде и угнал «железного коня». Спрятал добычу в ближайшем лесном массиве, где его и обнаружили сотрудники полиции.
Теперь несостоявшемуся владельцу мотоцикла грозит серьезное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске курьеру вернули украденный велосипед.