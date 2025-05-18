Таможня Беларуси не дала вывезти в Россию 28 тонн сыра на 2,5 миллиона рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
По информации ведомства, в двух фурах в Россию пытались незаконно вывезти в общей сложности 28 тонн сыра, стоимостью более 2,5 миллиона рублей. Указанные факты были установлены сотрудниками могилевской таможни в момент специальных мероприятий, которые проводились вблизи границы Беларуси и России.
Сообщается, что в первом случае в грузовике Volvo, который принадлежит российскому перевозчику, без необходимых товаросопроводительных документов и сертификатов, которые бы подтверждали безопасность продукции, везли более 19 тонн сыра иностранного производства.
В ГТК добавили, что не было документов на перемещаемую партию сыра и у водителя фуры Man, которая принадлежит белорусскому перевозчику. В указанном случае речь идет про примерно 9 тонн продукции.
В пресс-службе обратили внимание, что в отношении перевозчиков Могилевская таможня по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях начала административные процессы. По названной статье предусмотрен штраф в размере до 50% стоимости предметов административного правонарушения.
Ранее таможня установила преступную схему ввоза в Беларусь красной рыбы и креветок.
Кроме того, таможня Беларуси задержала стоматолога из-за брекетов на 160 000 рублей.
А еще в Борисове мужчина сорвал видеорегистратор в такси, поскандалив с водителем.
Также мы писали, что Россельхознадзор развернул на границе две тонны белорусских сосисок и салями.