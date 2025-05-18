Таможня Беларуси не дала вывезти в Россию 28 тонн сыра на 2,5 миллиона рублей

По информации ведомства, в двух фурах в Россию пытались незаконно вывезти в общей сложности 28 тонн сыра, стоимостью более 2,5 миллиона рублей. Указанные факты были установлены сотрудниками могилевской таможни в момент специальных мероприятий, которые проводились вблизи границы Беларуси и России.