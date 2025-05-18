В Самаре женщина за рулем ВАЗа сбила горожанку, проехав на красный свет

В Самаре вечером субботы, 17 мая, в Промышленном районе, возле дома № 222 на улице Ташкентской, автомобиль марки ВАЗ сбил 41-летнюю женщину.
Предварительно установлено, что 57-летняя автомобилистка, двигаясь со стороны улицы Демократической, игнорируя красный свет светофора, переехала пешеходный переход, где шла потерпевшая, соблюдавшая правила перехода на разрешающий зеленый сигнал.
Пострадавшую незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Информацию предоставило управление МВД России по Самарской области.
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