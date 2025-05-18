В Самаре женщина за рулем ВАЗа сбила горожанку, проехав на красный свет

Предварительно установлено, что 57-летняя автомобилистка, двигаясь со стороны улицы Демократической, игнорируя красный свет светофора, переехала пешеходный переход, где шла потерпевшая, соблюдавшая правила перехода на разрешающий зеленый сигнал.