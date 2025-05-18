«Я выбираю жизни ребят, чтобы все вернулись домой — к детям, к женам, к родителям»: Почему во время пожара в Дурлештах отключили электричество у пол-Кишинева, а огонь «тушили долго»

Дмитрий Польщин, пожарный, участвовавший в ликвидации огня на мансарде 10-этажного дома в Дурлештах, в соцсетях ответил на множество замечаний, возмущений, вопросов.
"Возможно, опять получу порцию критики. Снова скажут — показушник, пиарюсь. Но пусть. Те, кто действительно прочтёт, — поймут. Возможно, сдержат себя от глупых комментариев, которых снова море под видео с пожара на разных ресурсах.
Итак.
Мой караул в ту ночь был выходной. Но тревога подняла весь гарнизон включая нас. Мы работали посменно, меняя друг друга каждые несколько часов. Мой расчёт прибыл к месту около часу ночи. Работали до утра — на разборке и проливке, до полной ликвидации.
Тем, кто считает меня пиарщиком, — листайте дальше. «Кина не будет» Герои те, кто прибыл первым и делал свою работу. Я рассказываю не ради лайков, а ради понимания.
Частые вопросы и комментарии:
1. «Стоят машины, все ждут! Где вертолёты?».
Пожар — не лампада. Сверху полить — не значит потушить.
Крыши и зонты придуманы, чтобы не пропускать воду — а значит, вода сверху не доходит до огня.
Подъёмники и вертолёты — для работы по очагам через окна, прогары, обрушения, когда внутрь заходить уже нельзя.
На видео — струи воды из-под кровли. Это не магия. Это ребята внутри, в жаре, под завалами, в аду. Они работают.
И машины снаружи не «стоят», а подают им воду. Бесперебойно.
2. «Специально ждали, чтобы всё сгорело!» / «Почему так долго тушили?».
Потому что конструктивно это был капкан. Мансарда — сложная, многоуровневая.
Каждая квартира — как сота. Деревянные перекрытия, минеральная вата, полы- «сэндвичи».
Огонь попал внутрь — добраться до него можно только вручную. Разбирая.
А сверху — завалы крыши. Снизу — это потолок, высоковато. Всё в дыму и жара невыносимая.
Это не стройка. Там не работают с гвоздодёрами на стремянке. Там выживают и тушат.
Тушение пожара— это два этапа:
локализация (остановить распространение) и.
ликвидация (разобрать, пролить, убедиться, что ни один уголёк не тлеет).
На такой площади — это не делается за час.
3. «Отключили свет в районе!».
Рядом — высоковольтные линии.
Один контакт — десятки жертв.
Если для кого-то важнее чайник, чем жизнь пожарных — ну, у каждого свои приоритеты.
Я выбираю жизни ребят. Чтобы все вернулись домой — к детям, к женам, к родителям.
4. «Почему не потушили быстрее?».
См. выше. Но коротко:
Гражданский видит пламя — и думает: «потушили — значит сбили огонь».
Пожарный знает: пламя — это только начало. Дальше — часы работы внутри конструкции, где всё может вспыхнуть снова.
И всё это время кто-то там — внутри. Чтобы больше не вспыхнуло".
Напомним, звонок о пожаре поступил в службу 112 16 мая в 15:57 — горела мансарда на 10-этажном доме. На месте работали 31 пожарная машина и 148 спасателей. В результате происшествия пострадали 16 человек, трое из них были госпитализированы. Пожар был полностью ликвидирован в 04:08 утра 17 мая. Из-за пожара 65 тысяч потребителей были отключены от электроэнергии, как сообщил поставщик Premier Energy.
Многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию восемь лет назад.