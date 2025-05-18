«Я выбираю жизни ребят, чтобы все вернулись домой — к детям, к женам, к родителям»: Почему во время пожара в Дурлештах отключили электричество у пол-Кишинева, а огонь «тушили долго»

Мой караул в ту ночь был выходной. Но тревога подняла весь гарнизон включая нас. Мы работали посменно, меняя друг друга каждые несколько часов. Мой расчёт прибыл к месту около часу ночи. Работали до утра — на разборке и проливке, до полной ликвидации.