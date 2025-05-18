Двое ростовчан лишились почти пяти миллионов после разговора с аферистами

— Тактика мошенников направлена на то, чтобы вывести людей из эмоционального равновесия и отключить критическое мышление, что позволяет им завладеть сбережениями. Напоминаем, что сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят гражданам и не общаются с ними через мессенджеры, — прокомментировали в пресс-службе Донского главка.