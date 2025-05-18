Двое ростовчан лишились почти пяти миллионов после разговора с аферистами

В Ростове-на-Дону за последние сутки двое граждан стали жертвами телефонных мошенников, которые представились сотрудниками «Госуслуг». 26-летний мужчина перевел аферистам 3 202 800 рублей, а 49-летняя женщина потеряла 1 730 000 рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, звонившие использовали распространенный прием: сообщили, что аккаунты на портале «Госуслуги» якобы взломаны.
Мошенники запугали жертв, утверждая, что те рискуют потерять все свои сбережения и могут стать фигурантами уголовного дела.
— Тактика мошенников направлена на то, чтобы вывести людей из эмоционального равновесия и отключить критическое мышление, что позволяет им завладеть сбережениями. Напоминаем, что сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят гражданам и не общаются с ними через мессенджеры, — прокомментировали в пресс-службе Донского главка.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В центре Ростова вандалы сорвали светильники в подземном переходе.