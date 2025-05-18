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В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков

СК и прокуратура проверяют информацию о массовых драках подростков в Махачкале.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 18 мая — РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят процессуальную проверку в связи с информацией о появлении в республике подростковых групп, устраивающих массовые драки, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. На кадрах видно, что в уличных стычках принимали участие десятки молодых людей.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Махачкале.