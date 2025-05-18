В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.