В Беларуси милиция задержала девятиклассника, которому грозит до 15 лет

В сообщении сказано, что сотрудниками милиции Гродненской области был задержан 15-летний житель Гродно. Удалось установить, что девятиклассник нашел предложение, связанное с преступным заработком, в интернете. По указанию куратора, 15-летний забирал крупные партии «товара», фасовал их на более мелкие, а затем распространял через закладки по территории области.