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В Беларуси милиция задержала девятиклассника, которому грозит до 15 лет

МВД Беларуси сообщило про задержание девятиклассника из-за незаконной подработки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси милиция задержала девятиклассника, которому грозит до 15 лет. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудниками милиции Гродненской области был задержан 15-летний житель Гродно. Удалось установить, что девятиклассник нашел предложение, связанное с преступным заработком, в интернете. По указанию куратора, 15-летний забирал крупные партии «товара», фасовал их на более мелкие, а затем распространял через закладки по территории области.

В МВД уточнили, что при несовершеннолетнем было найдено и изъято более 500 граммов особо опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

«Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее житель Минска получил уголовное дело, проработав бариста полчаса в кофейне.

Тем временем таможня Беларуси не дала вывезти в Россию 28 тонн сыра на 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, мы собрали райдеры и капризы звезд СССР в Минске: Хворостовский пел в заводском цеху, Козловский приехал с камердинером, «лебедь» Плисецкой «умер» трижды, а блинчики для Соловьяненко жарили под аплодисменты.