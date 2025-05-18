В Беларуси милиция задержала девятиклассника, которому грозит до 15 лет. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками милиции Гродненской области был задержан 15-летний житель Гродно. Удалось установить, что девятиклассник нашел предложение, связанное с преступным заработком, в интернете. По указанию куратора, 15-летний забирал крупные партии «товара», фасовал их на более мелкие, а затем распространял через закладки по территории области.
В МВД уточнили, что при несовершеннолетнем было найдено и изъято более 500 граммов особо опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
«Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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