Житель Башкирии при попытке убить супругу сжег в огне свою тещу

В Туймазинском районе Башкирии 67-летнему жителю села Дуслык предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Об этом сообщили в СК Башкирии.
По информации ведомства, 16 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей супругой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В пожаре погибла его 86-летняя теща, а жена получила обширные ожоги.
В настоящий момент фигуранта уголовного дела задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.