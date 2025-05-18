Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии при попытке убить супругу сжег в огне свою тещу

В СК Башкирии сообщили подробности убийства.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии 67-летнему жителю села Дуслык предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Об этом сообщили в СК Башкирии.

По информации ведомства, 16 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей супругой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В пожаре погибла его 86-летняя теща, а жена получила обширные ожоги.

В настоящий момент фигуранта уголовного дела задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.