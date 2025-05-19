В Москве мужчина убил знакомого из корысти

«Предварительно установлено, что 35-летний приезжий совершил убийство своего пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время покинуть регион», — сказал собеседник агентства.
В ГУ МВД добавили, что к поискам преступника были привлечены сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции, УВД по СВАО и коллеги из Московского уголовного розыска. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили машину, на которой подозреваемый привез сумку, и через несколько часов задержали предполагаемого убийцу на Казанском вокзале», — пояснил собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).