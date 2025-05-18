В Самаре экс-руководителя ГУ МЧС будут судить в конце мая

Кроме того, в даче взятки обвиняются коммерсанты Елена Тютюнник и Наталья Фроловская (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Их сообщник, глава группы компаний «Витязь» Ян Гущин, уже осужден и получил шесть лет колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб. Кроме того, пять лет он не сможет заниматься работой в сфере обеспечения пожарной безопасности.