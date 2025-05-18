Пожар произошел в производственном здании на улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, по прибытию пожарных на место происшествие в здании горели стеллажи в одном из цехов. На месте происшествия работали 56 пожарных, они потушили пожар площадью 100 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что пожар на складе с пленкой для лобовых стекол произошел в поселке Железнодорожный Нижегородской области.