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Пожар произошел в производственном здании на улице Гороховецкой

Площадь пожара составила 100 кв. метров.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел в производственном здании на улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, по прибытию пожарных на место происшествие в здании горели стеллажи в одном из цехов. На месте происшествия работали 56 пожарных, они потушили пожар площадью 100 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что пожар на складе с пленкой для лобовых стекол произошел в поселке Железнодорожный Нижегородской области.