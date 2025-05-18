В Самарской области на 19 мая объявили штормовое предупреждение

Утро и дневные часы понедельника, 19 мая 2025 года, обещают стать непростым испытанием для жителей Самарской области.
Местами ожидаются неблагоприятные погодные явления: атмосферные фронты принесут кратковременные ливневые дожди, сопровождающиеся мощными раскатами грома и вспышками молний.
В дополнение к этому усилится ветер южных направлений, приобретая порывистый характер с силой от 15 до 20 метров в секунду. Эти обстоятельства послужили основанием для объявления метеорологами уровня угрозы безопасности населения, обозначаемого жёлтым цветом.
Специалисты Главного управления МЧС России настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности, способные минимизировать риски неблагоприятных последствий погодных условий.
Важно избегать мест потенциальной повышенной опасности, таких как территории, прилегающие к линиям высоковольтных передач, массивным рекламным конструкциям, деревьям с признаками ослабления ствола или корневой системы, хрупким деревянным постройкам и навешанным поверх улиц декоративным элементам и панелям фасадов.
Особое внимание следует уделить зонам риска, связанным с передвижением вдоль строений и жилых кварталов. Следует держаться подальше от выступающих частей зданий, особенно элементов кровли, крыш, парапетов и архитектурных украшений, поскольку даже незначительный порыв ветра способен привести к разрушению слабо закрепленных конструкций.
Необходимо помнить, что тяжелые рекламные щиты, временные сооружения, перетяжки и элементы наружной отделки могут представлять опасность в условиях сильного ветра.
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