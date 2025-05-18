В Самарской области на 19 мая объявили штормовое предупреждение

В дополнение к этому усилится ветер южных направлений, приобретая порывистый характер с силой от 15 до 20 метров в секунду. Эти обстоятельства послужили основанием для объявления метеорологами уровня угрозы безопасности населения, обозначаемого жёлтым цветом.