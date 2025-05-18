В громком преступлении в США обвиняется молдаванин: Он снимал деньги с банковских карт американцев, а до этого обворовал множество граждан на родине

41-летний гражданин Молдовы Анатолий Катарага, проживающий в Филадельфии и объявленный в розыск молдавскими властями через Интерпол, столкнулся с рядом обвинений в США.
Его обвиняют в банковском мошенничестве, подделке личности, а также в использовании паспорта на чужое имя.
Кроме того, Катараге предъявлены три обвинения в мошенничестве шестой степени и одно — в незаконном владении устройством для считывания данных с банковских карт.
По данным правоохранительных органов, эти преступления связаны с попытками незаконного получения финансовой выгоды.
Власти Молдовы разыскивают Катарагу в связи с аналогичными обвинениями в мошенничестве.
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