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В громком преступлении в США обвиняется молдаванин: Он снимал деньги с банковских карт американцев, а до этого обворовал множество граждан на родине

Анатолия Катарагу обвиняют в мошенничестве в США.

Источник: Комсомольская правда

41-летний гражданин Молдовы Анатолий Катарага, проживающий в Филадельфии и объявленный в розыск молдавскими властями через Интерпол, столкнулся с рядом обвинений в США.

Его обвиняют в банковском мошенничестве, подделке личности, а также в использовании паспорта на чужое имя.

Кроме того, Катараге предъявлены три обвинения в мошенничестве шестой степени и одно — в незаконном владении устройством для считывания данных с банковских карт.

По данным правоохранительных органов, эти преступления связаны с попытками незаконного получения финансовой выгоды.

Власти Молдовы разыскивают Катарагу в связи с аналогичными обвинениями в мошенничестве.

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