В Минске вор-иностранец ограбил квартиру на 12 этаже, забравшись через балкон

Старший помощник прокурора Московского района Федор Синицкий отметил, что суд признал иностранца виновным по частям 2 и 3 статьи 205 Уголовного кодекса — кража. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев, которые он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 100 базовых величин, или 4200 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина равна 42 рублям). Вместе с тем иностранца обязали выплатить потерпевшей причиненный имущественный вред и 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда.