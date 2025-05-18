На пляжах в Анапе ликвидировали незначительные выбросы мазута

В настоящее идут работы по механизированной очистке пляжей Анапы на участке от моста около технополиса «Эра» до дома отдыха «Фея-2». Как рассказал директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, протяженность участка составляет около 1,5 км. «Сегодня на этом участке работает шесть тракторов и шесть просеивающих устройств. Два из них — ПУМА −2200 и ПУМА −1600. Также на участке работают самосвалы, которые вывозят просеянное и погрузчик “Петушок”». В общей сложности 15 единиц", — говорит господин Заливин.