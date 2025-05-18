Дочь вологодской чиновницы угрожала неугодным отправкой на СВО

Публикации девушки вызвали массу негодования среди пользователей Сети, после чего она их удалила. Ее мать вскоре попросила прощения за слова 19-летней дочери и заверила, что доходчиво объяснила ей, почему она не права. Однако извинения чиновницы не помогли, и местные жители стали требовать ее отставки.
Шевцова в ответ на это упрекнула всех недовольных в попытке эксплуатировать ребенка в качестве политического оружия и подчеркнула, что продолжит трудиться на благо родины на занимаемом посту, передает Telegram-канал Shot.
Другой случай произошел в середине января, когда заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин в нецензурной форме обвинил волонтеров, которые приехали устранять последствия разлива мазута в Черном море, в «разведении» паники среди россиян.