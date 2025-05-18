Дочь вологодской чиновницы угрожала неугодным отправкой на СВО

Публикации девушки вызвали массу негодования среди пользователей Сети, после чего она их удалила. Ее мать вскоре попросила прощения за слова 19-летней дочери и заверила, что доходчиво объяснила ей, почему она не права. Однако извинения чиновницы не помогли, и местные жители стали требовать ее отставки.