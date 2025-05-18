Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь вологодской чиновницы угрожала неугодным отправкой на СВО

Дочь главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой на своей странице на платформе TikTok назвала свою мать «мэром» и заявила, что та в качестве мести может без затруднений отправить обидчиков в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Публикации девушки вызвали массу негодования среди пользователей Сети, после чего она их удалила. Ее мать вскоре попросила прощения за слова 19-летней дочери и заверила, что доходчиво объяснила ей, почему она не права. Однако извинения чиновницы не помогли, и местные жители стали требовать ее отставки.

Шевцова в ответ на это упрекнула всех недовольных в попытке эксплуатировать ребенка в качестве политического оружия и подчеркнула, что продолжит трудиться на благо родины на занимаемом посту, передает Telegram-канал Shot.

Другой случай произошел в середине января, когда заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин в нецензурной форме обвинил волонтеров, которые приехали устранять последствия разлива мазута в Черном море, в «разведении» паники среди россиян.