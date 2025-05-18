В убийстве бывшего мэра Виктора Тархова обвиняют кондитера из Самары Метревели

В 2016 году РОСТ Банк подал иск в Кировский райсуд Самары против нескольких предпринимателей и их фирм, среди которых значились Метревели, Сотников, ООО «ТД “Сладкий” и ООО “Бисквит”. Причиной иска стало нарушение обязательств по кредитам. Суд постановил взыскать с должников полную сумму задолженности. Об этом сообщает 63.ру.