В убийстве бывшего мэра Виктора Тархова обвиняют кондитера из Самары Метревели

Следственный комитет РФ назвал имя подозреваемой в деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Ей оказалась Светлана Метревели, родившаяся в 1967 году.
Светлана Метревели владела двумя предприятиями, производящими сладкую продукцию. Первая компания называлась ООО «Продснаб», зарегистрированная в Москве, вторая — ООО «Торговый Дом “Сладкий”, расположенная в Туле. Однако обе фирмы ныне ликвидируются.
«Продснаб» работал с апреля 2015-го по май 2017 года, тогда как Тульский торговый дом был основан ещё в феврале 2009 года Алексеем Сотниковым, известным предпринимателем в кондитерской отрасли.
Ранее он руководил такими компаниями, как ООО «Бисквит», ООО «Бисквит-Сити» и ООО «Ресурс», специализирующимися на продаже сахара и сладостей. Сейчас его бизнес сосредоточился на строительстве недвижимости.
В 2016 году РОСТ Банк подал иск в Кировский райсуд Самары против нескольких предпринимателей и их фирм, среди которых значились Метревели, Сотников, ООО «ТД “Сладкий” и ООО “Бисквит”. Причиной иска стало нарушение обязательств по кредитам. Суд постановил взыскать с должников полную сумму задолженности. Об этом сообщает 63.ру.
Известно, что Светлана Метревели связана семейными узами с группой успешных бизнесменов. Например, её родственники ранее владели ООО «МММ Голд», торгующим продовольствием в Самаре, а один из членов семьи, Бичико Метревели, занимался перевозками грузов.
Ещё одна родственница, Марина Метревели, руководила клиникой косметологии в Самаре и алкогольной фирмой в Москве.
Помимо прочего, выясняется, что Светлана Метревели периодически попадала в сферу интереса правоохранителей. Её неоднократно искали как преступницу, уклоняющуюся от правосудия, а также признавали безвестно отсутствующей.
За ней числятся факты привлечения к административной ответственности за подделку бумаг и сокрытие зарплаты сотрудникам.
Имеются также сведения о её пребывании в психиатрических клиниках, откуда она уходила самовольно.
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