Водитель на «китайце» насмерть сбил сохатого утром 18 мая в Самарской области

Если вы заметили дикое животное впереди себя, лучше плавно притормозить, включить аварийку и дождаться пока оно уйдёт с дороги. Резко пугать животное звуковыми сигналами или ярким светом фарами нельзя — оно может метнуться навстречу автомобилю.