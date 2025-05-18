Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель на «китайце» насмерть сбил сохатого утром 18 мая в Самарской области

На трассе в Кинельском районе случилось столкновение автомобиля с лосём.

На трассе в Кинельском районе случилось столкновение автомобиля с лосём. Около трёх часов ночи 18 мая 2025 года молодой водитель, 28 лет, на машине марки JAC не смог вовремя замедлить ход и врезался в вышедшего на дорогу лося.

Произошла авария на участке трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 Урал», недалеко от отметки 45 километров.

Лось умер, машину придется чинить. Инспекторы провели необходимые процедуры оформления происшествия, опросили свидетелей и проверяют обстоятельства аварии.

Автовладельцев предупреждают, что за городом часто выходят на дорогу дикие звери, поэтому важно проявлять особую внимательность и осторожно снижать скорость при виде животных на трассе.

Если вы заметили дикое животное впереди себя, лучше плавно притормозить, включить аварийку и дождаться пока оно уйдёт с дороги. Резко пугать животное звуковыми сигналами или ярким светом фарами нельзя — оно может метнуться навстречу автомобилю.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!