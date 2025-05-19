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Квартира загорелась на северо-востоке Москвы, эвакуированы шесть человек

Пожарные эвакуировали шесть человек из-за возгорания в квартире в проезде Шокальского на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.

Источник: МЧС РФ

По словам представителей ведомства, огонь охватил мебель и личные вещи в жилище на восьмом этаже дома. Сотрудники МЧС спасли жителей соседних квартир, в том числе трех детей. К текущему моменту пламя полностью ликвидировали.

— Пожар сотрудники МЧС России ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, — передает официальный Telegram-канал столичного отделения ведомства.

Другой случай произошел в начале мая, когда двух человек спасли во время пожара в квартире на улице Архитектора Власова в Москве.