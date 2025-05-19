Квартира загорелась на северо-востоке Москвы, эвакуированы шесть человек

По словам представителей ведомства, огонь охватил мебель и личные вещи в жилище на восьмом этаже дома. Сотрудники МЧС спасли жителей соседних квартир, в том числе трех детей. К текущему моменту пламя полностью ликвидировали.
— Пожар сотрудники МЧС России ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, — передает официальный Telegram-канал столичного отделения ведомства.
Другой случай произошел в начале мая, когда двух человек спасли во время пожара в квартире на улице Архитектора Власова в Москве.