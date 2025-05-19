Квартира загорелась на северо-востоке Москвы, эвакуированы шесть человек

Пожарные эвакуировали шесть человек из-за возгорания в квартире в проезде Шокальского на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.