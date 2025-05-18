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В Братске дачница устроила пожар, пострадали 9 участков

Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В садоводческом товариществе «Верховина» города Братска полностью ликвидирован масштабный пожар, повредивший 9 дачных строений. Как сообщили в ГУ МЧС региона, выяснилось, причиной ЧП стала обычная неосторожность — 44-летняя местная жительница сжигала мусор и прошлогоднюю растительность в металлической бочке.

— Искры, упавшие на сухие ветки и мусор, воспламенились. Остановить распространение огня было трудно из-за отсутствия воды в садоводстве, — поделились в ведомстве.

В результате огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В тушении пожара участвовали 21 сотрудник МЧС и 6 единиц спецтехники. К счастью, обошлось без пострадавших.