Четырех человек спасли работники МЧС при пожаре в квартире в Смолевичах

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах при пожаре в квартире работники МЧС спасли четырех человек. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня спасатели выезжали по сообщению о пожаре в квартире на улице Первомайской. Задымление создало угрозу для жильцов. При проведении разведки спасатели обнаружили на диване хозяйку. Пенсионерку вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Ее доставили в больницу.
Также из выше расположенных квартир при помощи масок для спасаемых вывели мужчину и двух женщин. Никто из них не пострадал.
В результате пожара в комнате повреждено имущество. Специалисты устанавливают причину и обстоятельства происшествия. -0-