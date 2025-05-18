Четырех человек спасли работники МЧС при пожаре в квартире в Смолевичах

Сегодня спасатели выезжали по сообщению о пожаре в квартире на улице Первомайской. Задымление создало угрозу для жильцов. При проведении разведки спасатели обнаружили на диване хозяйку. Пенсионерку вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Ее доставили в больницу.