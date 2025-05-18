В Ростовской области мать подозревают в истязании сына

В одном из городов Ростовской области женщину заподозрили в том, что она превратила в ад жизнь своего сына, которому нет и года. Информация об этом появилась в сети. Ребенок рос в антисанитарных условиях, не доедал, часто оставался без присмотра. Также мать подозревают в том, что она поднимала на малыша руку.