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В Ростовской области мать подозревают в истязании сына

В Ростовской области женщину обвинили в том, что она била и не кормила малыша.

Источник: Комсомольская правда

В одном из городов Ростовской области женщину заподозрили в том, что она превратила в ад жизнь своего сына, которому нет и года. Информация об этом появилась в сети. Ребенок рос в антисанитарных условиях, не доедал, часто оставался без присмотра. Также мать подозревают в том, что она поднимала на малыша руку.

Как сообщает СУ СК по Ростовской области, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

— Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад по ситуации и о принятых мерах правового характера, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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