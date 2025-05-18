В Ростовской области мать подозревают в истязании сына

В одном из городов Ростовской области женщину заподозрили в том, что она превратила в ад жизнь своего сына, которому нет и года. Информация об этом появилась в сети. Ребенок рос в антисанитарных условиях, не доедал, часто оставался без присмотра. Также мать подозревают в том, что она поднимала на малыша руку.
Как сообщает СУ СК по Ростовской области, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
— Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад по ситуации и о принятых мерах правового характера, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Пыталась защитить ребенка: Под Ростовом осудили мужчину, чуть не убившего жену на глазах у сына.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ.
«Орал, что убьет, и крушил квартиру»: Что происходило в доме, где многодетный отец расправился с дочерью и ранил жену.