Жителя Воронежской области обвиняют в похищении и эксплуатации людей

Его обвиняют в использовании принудительноготруда, похищении и угрозах, опасных для жизни и здоровья. Ою этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Воронежской области.
По версии следствия, с 2013 по 2015 год мужчина незаконно удерживал мужчину, использовал его труд, угрожая расправой и применяяфизическое насилие. Любые попытки покинуть домовладение пресекались силой.
Кроме того, в январе 2024 года обвиняемый, угрожая предметом, похожим на пневматическое оружие, незаконно удерживал женщину всвоем доме. В это же время он высказывал реальные угрозы другому потерпевшему.
Дело возбуждено сразу по нескольким по статьям УК РФ: о принудительном труде, похищении и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Судебное разбирательство назначено, дату слушания определит суд.