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Жителя Воронежской области обвиняют в похищении и эксплуатации людей

В Грибановский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Борисоглебска.

Его обвиняют в использовании принудительноготруда, похищении и угрозах, опасных для жизни и здоровья. Ою этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Воронежской области.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год мужчина незаконно удерживал мужчину, использовал его труд, угрожая расправой и применяяфизическое насилие. Любые попытки покинуть домовладение пресекались силой.

Кроме того, в январе 2024 года обвиняемый, угрожая предметом, похожим на пневматическое оружие, незаконно удерживал женщину всвоем доме. В это же время он высказывал реальные угрозы другому потерпевшему.

Дело возбуждено сразу по нескольким по статьям УК РФ: о принудительном труде, похищении и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Судебное разбирательство назначено, дату слушания определит суд.