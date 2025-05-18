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Под Ростовом 22-летний водитель большегруза протаранил «легковушку»

Под Ростовом в ДТП с грузовиком ранены трое человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, на трассе под Волгодонском, 18 мая произошла серьезная авария, сообщает пресс-служба региональной ГАИ. По данным ведомства, 22-летний мужчина за рулем грузовика на скорости врезался в «Опель».

Удар был такой силы, что легковую машину снесло на несколько метров. 51-летний водитель «Опеля» и пассажирки возрастом 48 лет и 72 года получили травмы. Всех троих госпитализировали.

— По факту аварии начата проверка, — прокомментировали в ГАИ Ростовской области.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о массовых рейдах на дорогах.

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