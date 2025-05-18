Клавишник «Ленинграда» и МакSим умер в Москве

У 41-летнего Дмитрия Иванова в конце апреля случился обширный инсульт, после чего он впал в кому. Состояние музыканта сразу было очень тяжёлым, врачи в реанимации боролись за его жизнь, но сегодня около 5 утра он скончался, не приходя в сознание.