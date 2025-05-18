Клавишник «Ленинграда» и МакSим умер в Москве

У 41-летнего Дмитрия Иванова в конце апреля случился обширный инсульт, после чего он впал в кому. Состояние музыканта сразу было очень тяжёлым, врачи в реанимации боролись за его жизнь, но сегодня около 5 утра он скончался, не приходя в сознание.
Дмитрий Иванов с 2020 по апрель 2025 года играл на клавишах во всем известном «Ленинграде». Недавно вернулся в коллектив МакSим, где играл в начале 2010-х годов. По словам близких, Дмитрий вёл здоровый образ жизни: не пил, не курил и занимался спортом. Его инсульт стал для всех шоком.
Дмитрий также сотрудничал с Николаем Басковым, Стасом Михайловым, Анной Седоковой, Сергеем Безруковым и главной Power Metal-группой России «Эпидемия».