В Самаре 18 мая после столкновения Vesta и Kia Rio женщина попала в больницу

Раннее воскресное утро в областной столице ознаменовалось неприятным событием: на одном из центральных проспектов города, Московском шоссе, ровно в 9:52 часов, произошло серьезное дорожное происшествие.
За рулем автомобиля российского производства LADA Vesta находился тридцатитрехлетний мужчина, направлявшийся по указанному шоссе в сторону улицы Ново-Вокзальной.
Автомобиль двигался относительно быстро, вероятно, стремясь быстрее добраться до места назначения. Тем не менее, именно эта спешка привела к печальным последствиям: водитель неожиданно проехал перекресток на ярко-красный сигнал светофора.
Тем временем, напротив, по полосе встречного направления двигался другой автомобиль — корейский седан Kia Rio, управляемый 37-летней дамой.
Женщина намеревалась совершить маневр поворота налево, следовательно, двигалась по левой стороне дороги. Именно в этот момент произошла роковая встреча двух транспортных средств.
Согласно поступившим сведениям, пассажирка LADA Vesta получила увечья различной степени тяжести. Медицинская помощь прибыла оперативно, и травмированную женщину срочно отправили в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи.
Сотрудниками полиции проводятся опросы свидетелей, осмотр места происшествия и сбор материалов, необходимых для установления истинных причин произошедшей трагедии.
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