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Появилось видео повисшего на мосту в Бурятии грузовика

Грузовик чудом не упал с моста в реку Витим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В соцсетях набирает популярность видео покосившегося на мосту грузовика. Авария произошла на старом мосту через реку в Бурятии. Видимо, во время движения машину повело и правые колеса съехали с досок.

— Слетел, через вот этот трамплин. Часть вообще висит на воздухе. Как его доставать? — говорит комментатор видео.

На кадрах видно, что мужчина уже предпринял попытки по освобождению своего грузовика. Правда, получилось это у него или нет, пока остается загадкой. Тем не менее, счастливая случайность, что машина не рухнула вниз вместе с водителем 570 метров.

Начиная с 2016 года по мосту запрещено движение транспорта и пешеходов.