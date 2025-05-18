Пострадавшего во время взрыва на заводе пациента перевели санавиацией в Уфу

В Уфе доставили пострадавшего на предприятии ООО «Свеча» пациента. Об этом сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин 18 мая.
По предоставленным данным, в столицу Башкирии пострадавшего доставили санитарной авиацией. Решение о переводе 43-летнего мужчины было принято после его стабилизации. В настоящий момент он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
Сегодня также «КП-Уфа» передавало, что пострадавший во время взрыва на парафиновом заводе 51-летний мужчина скончался.
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