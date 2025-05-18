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Под Ростовом подросток на электросамокате устроил аварию

В Ростовской области 12-летние школьники на электросамокате пострадали в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области в воскресенье, 18 мая, 12-летние подростки катались на электросамокате.

На улице Ленина юный водитель вначале двигался по тротуару, а потом решил пересечь проезжую часть. В результате школьник столкнулся с автомобилем «Хендай Крета».

— Пострадал юный водитель и его пассажир. Им оказана помощь в медицинском учреждении. Напоминаем, что передвижение более одного человека на одном электросамокате или СИМ запрещено — это опасно для здоровья и жизни, — прокомментировали в пресс-службе ГАИ.

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