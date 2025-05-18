Под Ростовом подросток на электросамокате устроил аварию

В Волгодонске Ростовской области в воскресенье, 18 мая, 12-летние подростки катались на электросамокате.
На улице Ленина юный водитель вначале двигался по тротуару, а потом решил пересечь проезжую часть. В результате школьник столкнулся с автомобилем «Хендай Крета».
— Пострадал юный водитель и его пассажир. Им оказана помощь в медицинском учреждении. Напоминаем, что передвижение более одного человека на одном электросамокате или СИМ запрещено — это опасно для здоровья и жизни, — прокомментировали в пресс-службе ГАИ.
Подпишись на нас в Telegram.