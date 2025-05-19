Очевидцы сообщают о человеке, сбитом поездом рядом со станцией Пермь II

Сообщения о происшествии были опубликованы в телеграм-каналах днём 18 мая. Как рассказал канал «Мой город — Пермь», инцидент с человеком и поездом произошёл на подъезде к станции Пермь II. Скопление людей — медработников и работников в оранжевых сигнальных жилетах — жители города заметили рядом с кольцом Гагарина.