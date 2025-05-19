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Очевидцы сообщают о человеке, сбитом поездом рядом со станцией Пермь II

Утверждается, что пострадавшим мог стать подросток.

Источник: РИА "Новости"

Очевидцы сообщают о человеке, которого сбил поезд неподалёку от железнодорожной станции Пермь II.

Сообщения о происшествии были опубликованы в телеграм-каналах днём 18 мая. Как рассказал канал «Мой город — Пермь», инцидент с человеком и поездом произошёл на подъезде к станции Пермь II. Скопление людей — медработников и работников в оранжевых сигнальных жилетах — жители города заметили рядом с кольцом Гагарина.

«На площади Гайдара поезд сбил человека! Вроде живой, даже на своих ногах ушел в Скорую», — рассказал канал.

Позже канал портала 59.RU опроверг информацию о том, что пострадавший выжил. Как рассказывает канал со ссылкой на собственный источник, на путях была сбита девочка-подросток. Несмотря на первоначальные заявления, она не выжила.

Сайт perm.aif.ru уточняет информацию о происшествии в Центральном МСУТ СК России.