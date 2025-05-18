Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера

«При выходе из порта Силламяэ суда движутся по территориальному морю Российской Федерации, так как этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем плавание между мелями в морской акватории Эстонии. Такая безопасная траектория движения судов, которая не проходит вдоль государственных границ, согласована между Россией, Эстонией и Финляндией», — говорится в заявлении.
Власти Эстонии решили в будущем направлять суда, следующие в/из Силламяэ, через свои территориальные воды, чтобы избежать подобных ситуаций.
В публикации уточняется, что танкер Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Он вышел из порта Силламяэ, груженный сланцевым маслом, пунктом назначения был Роттердам. Согласно данным портала отслеживания судов Marine Traffic, судно отправилось из Силламяэ вечером 17 мая и должно было прибыть в Роттердам днем 22 мая.
РБК направил запрос в Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Федеральное агентство морского и речного транспорта.