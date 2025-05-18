Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера

«При выходе из порта Силламяэ суда движутся по территориальному морю Российской Федерации, так как этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем плавание между мелями в морской акватории Эстонии. Такая безопасная траектория движения судов, которая не проходит вдоль государственных границ, согласована между Россией, Эстонией и Финляндией», — говорится в заявлении.